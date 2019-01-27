Жиру: я выигрывал Кубок Англии четыре раза, мне хотелось бы сделать это снова

Нападающий «Челси» Оливье Жиру сообщил, что он настроен выиграть Кубок Англии. В 1/16 финала «Челси» на своём поле сыграет с «Шеффилд Уэнсдей». Встреча состоится сегодня, 27 января, и начнётся в 21:00 мск.

«Кубок Англии – особенный турнир для английских команд. Матчи в Кубке всегда разные. Нет возможности много думать о следующих встречах, потому что это не чемпионат. Если проигрываешь, то вылетаешь, и в этом прелесть этого турнира. Я выигрывал его четыре раза, и мне хотелось бы сделать это снова.



Мы хотим поскорее что-то выиграть. Мы участвуем в Кубке лиги и в Кубке Англии, это будут наши цели, и мы настроены на победу в Лиге Европы", — приводит слова Жиру официальный сайт клуба.

32-летний Жиру трижды становился обладателем Кубка Англии в составе «Арсенала» и один раз выиграл турнир с «Челси».