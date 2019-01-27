«Бавария» разгромила «Штутгарт» в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» в матче 19-го тура чемпионата Германии разгромила «Штутгарт» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Франк Вилленборг.

Счёт на пятой минуте открыл Тьяго Алькантара, которому ассистировал Роберт Левандовски. В середине тайма равновесие восстановил Анастасиос Донис. Во втором тайме мюнхенский клуб добыл победу благодаря голам Леона Горецки и Левандовского, а также автоголу Кристиана Гентнера.

Для «Баварии» эта победа стала седьмой подряд в матчах Бундеслиги.

Благодаря победе «Бавария», набрав 42 очка, вернулась на второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Штутгарт» (14) по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 16-е место.