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«Бавария» разгромила «Штутгарт» в Бундеслиге

«Бавария» разгромила «Штутгарт» в Бундеслиге
Футбол / Германия

Мюнхенская «Бавария» в матче 19-го тура чемпионата Германии разгромила «Штутгарт» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Франк Вилленборг.

Счёт на пятой минуте открыл Тьяго Алькантара, которому ассистировал Роберт Левандовски. В середине тайма равновесие восстановил Анастасиос Донис. Во втором тайме мюнхенский клуб добыл победу благодаря голам Леона Горецки и Левандовского, а также автоголу Кристиана Гентнера.

Для «Баварии» эта победа стала седьмой подряд в матчах Бундеслиги.

Благодаря победе «Бавария», набрав 42 очка, вернулась на второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Штутгарт» (14) по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 16-е место.

Германия - Бундеслига. 19-й тур
27 января 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
4:1
Штутгарт
Штутгарт
1:0 – Алькантара – 5, 1:1 – Донис – 26, 2:1 – Гентнер – 55 (автогол), 3:1 – Горецка – 71, 4:1 – Левандовски – 84
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