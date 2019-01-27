Дубль Чано и грубая ошибка защитников — все голы в матче «Болонья» — «Фрозиноне»

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Болонья» принимала «Фрозиноне». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

На 13-й минуте защитник «Болоньи» Федерико Матьелло получил красную карточку. Счёт в матче открыл полузащитник «Фрозиноне» Паоло Гильоне, который отличился на 18-й минуте.

Уже через три минуты гости удвоили преимущество благодаря точному удару нападающего Камилло Чано.

На 52-й минуте «Фрозиноне» забил третий мяч. Автором гола стал форвард Андреа Пинамонти.

На 75-й минуте Чано оформил дубль, воспользовавшись грубой ошибкой защитников команды соперника.

Таким образом, «Фрозиноне» прервал серию без побед в чемпионате из 10 матчей (пять ничьих, пять поражений), а «Болонья» продлила серию без побед до 14 встреч (семь ничьих, семь поражений).

«Болонья» (14 очков) располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Серии А, «Фрозиноне» (13) – на 19-м месте.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».