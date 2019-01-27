Дубль ван Перси в видеообзоре матча «Фейеноорд» — «Аякс»

В матче 19-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» разгромил «Аякс» со счётом 6:2. Встреча состоялась в Роттердаме на стадионе «Де Куйп». Обслуживал матч арбитр Данни Маккели.

Счёт на восьмой минуте открыл Лассе Шоне, но вскоре Йенс Торнстра восстановил равновесие. В середине тайма команды обменялись голами, отличились Стивен Бергёйс и Хаким Зиеш. В концовке тайма «Фейеноорд» вышел вперёд благодаря голу Робина ван Перси. Во втором тайме он же увеличил преимущество хозяев, а затем голы Тонни де Вильены и Яссина Аюба довели счёт до разгромного.

После матча «Аякс» остался на втором месте в турнирной таблице голландского национального чемпионата, набрав 47 очков. «Фейеноорд» (39) по-прежнему занимает третье место.