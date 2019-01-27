«Кристал Пэлас» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Коннор Уикхэм и Эндрос Таунсенд, которые отличились 9-й и 34-й минутах. На 44-й минуте защитник «шпор» Киран Триппьер не смог реализовать пенальти. Таким образом, «Кристал Пэлас» вышел в 1/8 финала турнира, а «Тоттенхэм» из Кубка Англии вылетел.

Ранее путёвки в 1/8 финала турнира также получили «Бристоль Сити», «Манчестер Юнайтед», «Дерби Каунти», «Суонси Сити», «Донкастер Роверс», «Манчестер Сити», «Уотфорд», «Миллуолл» и «Уимблдон». Посмотреть расписание и результаты всем матчей 1/16 финала Кубка Англии можно на «Чемпионате».