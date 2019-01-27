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«Кристал Пэлас» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии

«Кристал Пэлас» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии
Футбол / Англия

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Коннор Уикхэм и Эндрос Таунсенд, которые отличились 9-й и 34-й минутах. На 44-й минуте защитник «шпор» Киран Триппьер не смог реализовать пенальти. Таким образом, «Кристал Пэлас» вышел в 1/8 финала турнира, а «Тоттенхэм» из Кубка Англии вылетел.

Ранее путёвки в 1/8 финала турнира также получили «Бристоль Сити», «Манчестер Юнайтед», «Дерби Каунти», «Суонси Сити», «Донкастер Роверс», «Манчестер Сити», «Уотфорд», «Миллуолл» и «Уимблдон». Посмотреть расписание и результаты всем матчей 1/16 финала Кубка Англии можно на «Чемпионате».

Кубок Англии. 1/16 финала
27 января 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
2:0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 – Уикхэм – 9, 2:0 – Таунсенд – 34 (пен)
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