Месси вышел на третье место по количеству побед в Примере

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде обыграла «Жирону» со счётом 2:0.

Эта победа стала 328-й для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. По этому показателю он обошёл легендарного форварда «Реала» Рауля Гонсалеса (327) и вышел на третье место в истории турнира.

Больше побед в испанском национальном чемпионате одержали только голкиперы Андони Субисаррета (333) и Икер Касильяс (334).

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провёл 19 матчей в чемпионате Испании, в которых стал автором 19 забитых мячей, а также отметился 10 результативными передачами. В данный момент Месси является лучшим бомбардиром Примеры, опережая партнёра по команде уругвайского нападающего Луиса Суареса, который забил 15 голов в 20 встречах.