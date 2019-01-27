«Интер» подтвердил, что Перишич попросил выставить его на трансфер

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что полузащитник команды Иван Перишич попросил клуб выставить его на трансфер. По словам функционера, «Интер» пока не получил подходящих предложений по хорватскому футболисту.

«Нам, как и другим клубам, приходится сталкиваться с ситуациями, когда игроки выражают желание перейти в другой клуб. Мы выслушали Перишича, у него есть подобное желание. Мы хотим, чтобы он был счастлив, но при этом должны рассматривать эту ситуации с наилучшей стороны и для себя. Пока подходящих предложение по Ивану «Интер» не получил, поэтому подождём ещё», — цитирует Маротту Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что «Интер» рассчитывает продать Перишича за € 40 млн. Главными претендентами на игрока якобы являются лондонский «Арсенал», мадридский «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».