Сумасшедший камбэк «Аталанты» со счёта 0:3 — в видеообзоре матча с «Ромой»

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Аталанта» принимала «Рому». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 3:3.

Счёт на 3-й минуте открыл нападающий римской команды Эдин Джеко. Он же на 33-й минуте удвоил преимущество «Ромы». На 40-й минуте «Рома» повела со счётом 3:0, когда отличился Стефан Эль-Шаарави.

До перерыва хозяевам удалось отыграть один мяч – на 44-й минуте отличился Тимоти Кастань. На 59-й минуте Рафаэл Толой сократил отставание «Аталанты» в счёте до минимума. А на 71-й минуте команде из Бергамо удалось сравнять, когда отличился Дуван Сапата.

В других матчах тура, которые проходили параллельно, СПАЛ на выезде обыграл «Парму» со счётом 3:2, а «Фрозиноне» в гостевой встрече разгромил «Болонью» (4:0).

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».