Сигурдссон присоединился к ЦСКА на сборе в Кампоаморе

Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прибыл в расположение клуба, который проводит сбор в Кампоаморе.

«Чувствую себя нормально», — сообщил Сигурдссон корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Первый день работы в Испании хавбек пропустил из-за инфекции. Таким образом, «армейцы» собрались в полном составе.

19-летний Сигурдссон перешёл в ЦСКА прошлым летом из «Норрчёппинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одного забитого мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

ЦСКА продолжает подготовку ко второй половине сезона. После 17 туров «армейский» клуб, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.