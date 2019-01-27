Роналду, Дибала и Дуглас Коста – в атаке «Ювентуса» на матч с «Лацио»

Стали известны стартовые составы «Лацио» и «Ювентуса» на матч 21-го тура чемпионата Италии, который пройдёт сегодня, 27 января, на стадионе «Олимпико» в Риме.

В составе туринской команды с первых минут в нападении сыграют Криштиану Роналду, Пауло Дибала и Дуглас Коста.

«Лацио»: Стракоша, Раду, Уоллес, Баштуш, Пароло, Лулич, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Корреа, Лукас Лейва, Иммобиле.

Запасные: Гуерриери, Прото, Дурмиси, Хорхе Соареш Силва, Валон Бериша, Бадель, Катальди, Мургиа, Кайседо, Педру Нету.

«Ювентус»: Щенсны, Ди Шильо, Алекс Сандро, Бонуччи, Ругани, Эмре Джан, Бентакур, Матюиди, Дуглас Коста, Роналду, Дибала.

Запасные: Пинсольо, Перин, Канселу, Спинаццола, Кьеллини, Фаджоли, Мойзе Кин, Бернардески.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Ювентус». Начало встречи — в 22:30 по московскому времени.