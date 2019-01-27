«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Эспаньолом»

Стали известны стартовые составы «Эспаньола» и «Реала» на матч 21-го тура чемпионата Испании, который пройдёт, сегодня, 27 января, на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат».

«Эспаньол»: Диего Лопес, Хави Лопес, Дидак, Льюис Лопес, Эрмосо, Рока, Дардер, Алехандро Лопес, Лео Баптистау, Борха Иглесиас, Серхио Гарсия.

Запасные: Роберто Хименес, Росалес, Виктор Санчес, Мелендо, Гранеро, Пьятти, Бонилья.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Регилон, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Кроос, Лукас Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.

Запасные: Лука Зидан, Начо, Марсело, Маркос Льоренте, Иско, Себальос, Бэйл.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Реал». Начало встречи — в 22:45 мск.