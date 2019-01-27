«Челси» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Челси» уверенно обыграл «Шеффилд Уэнсдей» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер.

Счёт на 26-й минуте открыл Виллиан, реализовав 11-метровый. В середине второго тайма преимущество лондонского клуба увеличил Каллум Хадсон-Одои, которому ассистировал Андреас Кристенсен. В концовке встречи Виллиан с передачи Оливье Жиру довёл счёт до крупного.

Таким образом, «Челси» вышел в следующую стадию турнира, жеребьёвка которой состоится 28 января.

«Челси» является действующим обладателем Кубка Англии. Всего клуб выигрывал трофей восемь раз и уступает по этому показателю только «Арсеналу» (13) и «Манчестер Юнайтед» (12).