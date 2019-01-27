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«Челси» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Челси» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Футбол / Англия

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Челси» уверенно обыграл «Шеффилд Уэнсдей» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер.

Счёт на 26-й минуте открыл Виллиан, реализовав 11-метровый. В середине второго тайма преимущество лондонского клуба увеличил Каллум Хадсон-Одои, которому ассистировал Андреас Кристенсен. В концовке встречи Виллиан с передачи Оливье Жиру довёл счёт до крупного.

Таким образом, «Челси» вышел в следующую стадию турнира, жеребьёвка которой состоится 28 января.

«Челси» является действующим обладателем Кубка Англии. Всего клуб выигрывал трофей восемь раз и уступает по этому показателю только «Арсеналу» (13) и «Манчестер Юнайтед» (12).

Кубок Англии. 1/16 финала
27 января 2019, воскресенье. 21:00 МСК
Челси
Лондон
3:0
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
1:0 – Виллиан – 26 (пен), 2:0 – Хадсон-Одои – 64, 3:0 – Виллиан – 83
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