Ушёл из жизни отец Рабьо

Скончался Мишель Провост, отец полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным источника, последние 12 лет Провост был парализован. Из-за смерти отца Рабьо не присутствует на матче 22-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ренн», который проходит в данный момент в Париже.

Это уже не первая потеря в семье Рабьо в последнее время. В середине января из жизни ушла его бабушка по материнской линии.

Напомним, что 23-летний Рабьо отказался продлевать с «ПСЖ» контракт, который истекает следующим летом. Таким образом, хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к игроку проявляют «Барселона», «Челси», «Бавария», «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль». За отказ продлевать контракт «ПСЖ» перевёл Рабьо в дубль.