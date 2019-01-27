Ковач: после быстрого гола «Бавария» пропала на 35 минут

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура чемпионата Германии со «Штутгартом» (4:1).

«Мы хорошо начали встречу и забили быстрый гол, но после этого пропали на 35 минут. Мы были слишком медленными, многие наши игроки не успевали за мячом, и нам не удавалось преодолеть организованную оборону «Штутгарта». Во второй половине мы стали играть лучше. Мы действовали более вертикально и стали быстрее, сумели использовать индивидуальные качества игроков. Нам удалось справиться с обороной соперника. Мы заслужили победу, так как создали больше моментов. Теперь нам нужно забыть об этом и двигаться дальше", — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

Благодаря победе «Бавария», набрав 42 очка, вернулась на второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.