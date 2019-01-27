Шунин: у меня много амбиций и задач, связанных с «Динамо» и сборной России

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин признался, что ставит перед собой амбициозные задачи, которые связаны не только с клубом, но и со сборной России. Сегодня, 27 января, футболисту исполнилось 32 года.

«Сегодня мне исполнилось 32 года, и это только начало. Я отлично себя чувствую, у меня много амбиций и задач, связанных с футболом, моим клубом и сборной России. Ещё столько нужно успеть, покорить, достичь! Я буду стремиться только вперёд — к тем целям, которые поставил. Желаю себе и дальше расти и прогрессировать как футболисту. Спасибо всем за тёплые слова и поздравления!» — написал Шунин в своём «инстаграме».

Шунин является воспитанником «Динамо», в основном составе которого он дебютировал в 2007 году. В активе вратаря два матча за сборную России, в которых он пропустил три гола.