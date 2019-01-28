Лодыгин: до встречи, мой дорогой «Зенит»

Голкипер Юрий Лодыгин, перешедший в «Олимпиакос», поблагодарил «Зенит».

«До встречи, мой дорогой „Зенит“. Спасибо всем за ваши сообщения, удачи в дальнейшем. «Зенит» — чемпион», — написал Лодыгин в своём «инстаграме».

Напомним, что «Олимпиакос» арендовал голкипера до конца нынешнего сезона. В этом сезоне Лодыгин не провёл ни одного матча в чемпионате России, 14 раз оставшись в запасе.



28-летний Лодыгин перешёл в «Зенит» летом 2013 года из греческого клуба «Ксанти». Сумма трансфера составила € 800 тыс. В составе «Зенита» голкипер принял участие в 164 матчах и пропустил 157 голов. С клубом из Санкт-Петербурга он становился чемпионом России, обладателем Кубка России, а также двукратным обладателем Суперкубка России.