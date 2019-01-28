Магнуссон: не понимаю, почему нельзя бросать Гранеро в воду каждый день

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился впечатлениями от первого для себя зимнего сбора в составе московской команды.

«С первого дня прочувствовал, что такое тренинг Паулино Гранеро. Это был ад, сущий ад (смеётся)! Никогда я так много не тренировался. Хочется верить, что второй сбор в этом плане будет чуть проще. Раньше игроки ЦСКА не могли дождаться окончания сборов, чтобы окунуть Гранеро в ледяную воду? Не понимаю, почему мы его каждый день не можем туда бросать! В Исландии мы бы делали это каждые 10 минут! Ну или 15», — пошутил Магнуссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Гранеро работал в ЦСКА на протяжении восьми с половиной лет и покинул команду летом 2018 года. В этом месяце «армейцы» объявили о возвращении в клуб испанского специалиста.

Полное интервью с Хёрдуром Магнуссоном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.