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Дубль Бензема помог «Реалу» обыграть «Эспаньол»

Дубль Бензема помог «Реалу» обыграть «Эспаньол»
Футбол / Испания

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал «Реал». Встреча проходила на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил французский форвард Карим Бензема, а ещё по голу на свой счёт записали защитник Серхио Рамос и валлийский нападающий Гарет Бэйл. В составе хозяев отличились бразильский форвард Лео Баптистау и венесуэльский защитник Роберто Росалес. «Реал» с 72-й минуты играл вдесятером после того, как французский защитник Рафаэль Варан получил красную карточку. Таким образом, мадридская команда одержала третью подряд победу в Примере, а клуб из Барселоны потерпел третье кряду поражение.

«Реал» (39 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (24) – 15-й строчке.

Испания - Примера. 21-й тур
27 января 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Эспаньол
Барселона
2:4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 – Бензема – 4, 0:2 – Рамос – 15, 1:2 – Баптистау – 25, 1:3 – Бензема – 45+1, 1:4 – Бэйл – 67, 2:4 – Росалес – 81
Удаления: нет – Варан, 72
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