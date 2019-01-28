Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Ренн»

Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Ренн»
Футбол / Франция

В матче 22-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Ренн» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Карим Абед.

Счёт на седьмой минуте открыл Эдинсон Кавани. В середине тайма положение уравнял М'Байе Ньянг. Во втором тайме победу парижскому клубу принесли голы Анхеля Ди Марии, Килиана Мбаппе и Кавани. Эта победа стала для «ПСЖ» четвёртой подряд в матчах Лиги 1.

Благодаря победе «ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице французского национального чемпионата, набрав 56 очков. «Ренн» (30) остался на десятом месте.

В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Лионом», который занимает третье место в Лиге 1. Матч состоится 3 февраля. «Ренну» предстоит домашняя встреча с «Амьеном», который пройдёт 2 февраля.

Франция - Лига 1. 22-й тур
27 января 2019, воскресенье. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
4:1
Ренн
Ренн
1:0 – Кавани – 7, 1:1 – Ньянг – 28, 2:1 – Ди Мария – 60, 3:1 – Мбаппе – 66, 4:1 – Кавани – 71
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент