Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Ренн»

В матче 22-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Ренн» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Карим Абед.

Счёт на седьмой минуте открыл Эдинсон Кавани. В середине тайма положение уравнял М'Байе Ньянг. Во втором тайме победу парижскому клубу принесли голы Анхеля Ди Марии, Килиана Мбаппе и Кавани. Эта победа стала для «ПСЖ» четвёртой подряд в матчах Лиги 1.

Благодаря победе «ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице французского национального чемпионата, набрав 56 очков. «Ренн» (30) остался на десятом месте.

В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Лионом», который занимает третье место в Лиге 1. Матч состоится 3 февраля. «Ренну» предстоит домашняя встреча с «Амьеном», который пройдёт 2 февраля.