Магнуссон: в ЦСКА особенный коллектив, очень приятно быть его частью

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон выразил мнение, что защитник Кирилл Набабкин является главным шутником в команде, а также назвал коллектив «армейцев» особенным.

«Мне нравится чувство юмора Набабкина! Кирилл у нас, наверное, самый большой шутник. Постоянно прикалываемся, подтруниваем друг над другом, и это здорово. Если мне нужно срочно с кем-то пошутить, сразу вычисляю в толпе Набабу.

Это правда, что с Кириллом и Бекао мы за полгода отлично сработались и на поле. У каждого из нас свои индивидуальные, специфические черты, а все вместе мы неплохо друг друга дополняем. В ЦСКА особенный коллектив, и мне очень приятно быть его частью. У нас молодая, задорная, но уже амбициозная команда», — сказал Магнуссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.