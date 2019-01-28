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Магнуссон: в ЦСКА особенный коллектив, очень приятно быть его частью

Магнуссон: в ЦСКА особенный коллектив, очень приятно быть его частью
Футбол / РПЛ

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон выразил мнение, что защитник Кирилл Набабкин является главным шутником в команде, а также назвал коллектив «армейцев» особенным.

«Мне нравится чувство юмора Набабкина! Кирилл у нас, наверное, самый большой шутник. Постоянно прикалываемся, подтруниваем друг над другом, и это здорово. Если мне нужно срочно с кем-то пошутить, сразу вычисляю в толпе Набабу.

Это правда, что с Кириллом и Бекао мы за полгода отлично сработались и на поле. У каждого из нас свои индивидуальные, специфические черты, а все вместе мы неплохо друг друга дополняем. В ЦСКА особенный коллектив, и мне очень приятно быть его частью. У нас молодая, задорная, но уже амбициозная команда», — сказал Магнуссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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