Горецка: в «Баварии» всегда находишься под давлением

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура чемпионата Германии со «Штутгартом» (4:1).

«Мы хорошо начали встречу, как уже много раз до этого в текущем сезоне. Но затем мы немного сбавили обороты и заслуженно пропустили. Позитивный момент заключается в том, что мы в итоге победили с крупным счётом. В первом круге такой матч мог вполне закончиться вничью. Когда мы ведём к перерыву 3:0, то игра потом развивается в совершенно другом ключе. В «Баварии» всегда находишься под давлением, так как нужно побеждать в каждом матче», — приводит слова Горецки пресс-служба «Баварии».

Благодаря этой победе «Бавария», набрав 42 очка, вернулась на второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.