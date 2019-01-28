Победный гол Роналду — в видеообзоре матча «Лацио» — «Ювентус»

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Лацио» со счётом 2:1. Матч состоялся в Риме на стадионе «Олимпико».

Счёт был открыт на 59-й минуте, полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан отправил мяч в собственные ворота. В середине второго тайма Жоау Канселу восстановил равновесие. Победу туринскому клубу принёс Криштиану Роналду, который реализовал пенальти на 88-й минуте.

«Ювентус» набрал 59 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лацио» (32) остался на восьмом месте.

В следующем туре туринский клуб дома сыграет с «Пармой». Матч состоится 2 февраля. «Лацио» предстоит выездная встреча с «Фрозиноне», которая пройдёт 4 февраля.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».