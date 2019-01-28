Индзаги: «Лацио» не заслуживал поражения в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (1:2).

«Не помню, чтобы у «Ювентуса» были такие проблемы в нынешнем сезоне, как сегодня. Мы нанесли 9 ударов в створ, а они — 3. Было много угловых. Футбол несправедлив. Мы не заслуживали поражения. Если продолжим играть в том же духе, мы сделаем наших болельщиков счастливыми.

Обнял всех игроков после финального свистка, потому что они выдали потрясающий матч. Единственный негативный момент — это результат. Если не забиваешь второй гол «Ювентусу», то за это заплатишь. Мы очень старались, но Щенсны делал хорошие сейвы, а мяч выбивали с линии ворот.

«Лацио» был агрессивен и создал «Ювентусу» больше проблем, чем кто-либо в нынешнем сезоне. Но футбол жесток. Если не реализуешь моменты, это становится проблемой», — приводит слова Индзаги Football Italia.

«Ювентус», набрав 59 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лацио» (32) — на восьмом месте.

В следующем туре «Ювентус» дома сыграет с «Пармой». Матч состоится 2 февраля. «Лацио» предстоит выездная встреча с «Фрозиноне», которая пройдёт 4 февраля.