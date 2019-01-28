Аллегри: сложный матч, но играть в Риме против «Лацио» никогда не было легко

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выездную победу в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (2:1).

«Это был сложный матч, но я провёл в «Ювентусе» пять лет, и играть в Риме против «Лацио» никогда не было легко, так что это не стало сюрпризом.

Прессинг «Лацио» доставил нам проблемы, особенно потому что наши собственные пасы были неточны. Такое чувство, что в первом тайме мы играли в разных футболках, поэтому не могли найти партнёра передачей. В перерыве мы подправили некоторые вещи и стали более сосредоточенными, поэтому закончили игру хорошо.

Знали, что важно выиграть после того, как «Наполи» сыграл вничью с «Миланом». Я сказал ребятам, что победа будет шагом вперёд, даже если не сможем показать хорошую игру», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус», набрав 59 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лацио» (32) — на восьмом месте.

В следующем туре «Ювентус» дома сыграет с «Пармой». Матч состоится 2 февраля. «Лацио» предстоит выездная встреча с «Фрозиноне», которая пройдёт 4 февраля.