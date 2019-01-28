Спаллетти – о Перишиче: чтобы уйти, нужен кто-то, кто готов заплатить

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал просьбу Ивана Перишича о выставлении на трансфер.

«Всё довольно просто. Игроки могут говорить то, что хотят, но они сотрудники клуба. У них есть подписанные контракты, и, чтобы уйти, им нужен кто-то, кто готов заплатить за них. Вы не можете уйти бесплатно. Если, как сказал Маротта, он не хочет играть, то очевидно, что на него не рассчитывают. Это не проблема для меня. Тот, кто не может внести свой вклад в команду, должен оставаться в стороне», — цитирует итальянского специалиста Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что «Интер» рассчитывает продать Перишича за € 40 млн. Главными претендентами на игрока якобы являются лондонский «Арсенал», мадридский «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».