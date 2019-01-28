Сборная США в товарищеском матче разгромила Панаму

Сборная США в товарищеском матче разгромила национальную команду Панамы со счётом 3:0. Встреча прошла в Глендейле на стадионе университета Финикса.

Хозяева открыли счёт в концовке первого тайма. С передачи Кори Бэрда отличился Джордже Михайлович. На 80-й минуте преимущество американцев увеличил Уолкер Циммерман, ассистентом выступил Ник Лима. Счёт до крупного довёл Кристиан Рамирес, голевая передача в активе Джонатана Льюиса.

Напомним, сборная Панамы в 2018 году впервые в своей истории принимала участие на чемпионате мира. В своей группе она заняла последнее место, проиграв Англии, Бельгии и Тунису.

2 февраля команда Соединённых Штатов встретится со сборной Мексики. Встреча состоится в Сан-Хосе на стадионе «Авайя Стэдиум».