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Сборная США в товарищеском матче разгромила Панаму

Сборная США в товарищеском матче разгромила Панаму
Футбол / Прочие турниры

Сборная США в товарищеском матче разгромила национальную команду Панамы со счётом 3:0. Встреча прошла в Глендейле на стадионе университета Финикса.

Хозяева открыли счёт в концовке первого тайма. С передачи Кори Бэрда отличился Джордже Михайлович. На 80-й минуте преимущество американцев увеличил Уолкер Циммерман, ассистентом выступил Ник Лима. Счёт до крупного довёл Кристиан Рамирес, голевая передача в активе Джонатана Льюиса.

Напомним, сборная Панамы в 2018 году впервые в своей истории принимала участие на чемпионате мира. В своей группе она заняла последнее место, проиграв Англии, Бельгии и Тунису.

2 февраля команда Соединённых Штатов встретится со сборной Мексики. Встреча состоится в Сан-Хосе на стадионе «Авайя Стэдиум».

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
28 января 2019, понедельник. 04:00 МСК
США
3:0
Панама
1:0 – Михайлович – 40, 2:0 – Циммерман – 80, 3:0 – Ramírez – 89
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