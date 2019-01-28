О. Кузнецов: Ракицкий заметно сдал, из-за его ошибок «Шахтёр» немало пропустил

Бывший защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов оценил возможный переход защитника «Шахтёра» Ярослава Ракицкого в «Зенит».

«Ракицкий многообещающе начинал, но в последние два-три года заметно сдал. Причём чем дальше, тем это становилось заметнее. Он многовато ошибался, терял позицию. Из-за его ошибок «Шахтёр» немало пропустил.

Особенно это бросалось в глаза в ходе розыгрыша Лиги чемпионов нынешнего сезона. Фонсека довольно часто тасовал состав, менялись партнёры по линии обороны и в середине поля. Но и сам Ярослав нередко терял концентрацию.

Ракицкий периодически оставался на скамейке. В последнее время я бы вообще не называл его твёрдым игроком стартового состава. Он, кстати, и место в основе сборной утратил в минувшем году. Вся эта ситуация и в клубе, и в сборной его не устраивала, и он этого не скрывал.

Он умеет начинать атаки длинным пасом. У него очень хорошая левая нога. Он может отдать метров на 30, причём передачи его, как правило, точны. Но и подключается иногда. Приходит на стандарты, может за верховой мяч успешно побороться.

Сейчас что-то его не устраивает. Он, в частности, несколько раз под разными предлогами отказывался ездить с командой на контрольные встречи. Вполне вероятно, ему действительно нужен новый вызов. Вся карьера в «Шахтёре». Знаю, что Ракицкий уже пару лет хотел уйти. Но, повторю, данные у него очень хорошие. То есть всё зависит от него самого. 29 лет не возраст для защитника», – цитирует Кузнецова «Спорт день за днём».