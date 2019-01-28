«Ганновер» объявил имя нового главного тренера

«Ганновер» объявил о назначении Томаса Долля на пост главного тренера команды. Об этом сообщил официальный сайт немецкого клуба.

Клуб ранее принял решение отправить в отставку Андре Брайтенрайтера из-за неудовлетворительных результатов. Последним матчем под его руководством стала встреча чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией», в которой «Ганновер» на выезде проиграл со счётом 1:5. Брайтенрайтер работал в стане ганноверской команды с 2017 года.

Последним местом работы Долля был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял с 2013 года по 2018-й. «Ганновер» после 19 туров набрал всего 11 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, находясь в зоне вылета.