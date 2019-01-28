Вратарь юношеской команды «Аякса» забил на 92-й минуте и вывел клуб в ¼ Кубка

Вратарь юношеской команды «Аякса» Дан Райцигер стал героем матча 1/8 финала Кубка Нидерландов с «НАК Бреда». На второй добавленной ко встрече минуте он пришёл в штрафную соперника и замкнул головой подачу с углового. Счёт стал равным – 1:1. Также в серии 11-метровых ударов он совершил один сейв и помог «Аяксу» выйти в четвертьфинал турнира.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» голландского клуба.

Отметим, что основной состав «Аякса» в 21-м туре чемпионата Нидерландов потерпел разгромное поражение от «Фейеноорда» — 2:6.

В составе победителей дубль оформил Робин ван Перси, а ещё по голу на свой счёт записали Йенс Торнстра, Стивен Бергёйс, Тонни де Вильена и Яссин Аюб. В составе гостей отличились Лассе Шоне и Хаким Зиеш.