Силкин: в СССР была примета: кто побеждал на сборах, боролся потом за выживание

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение по поводу игры «Зенита» на проходящем в Катаре турнире «Кубок Матч Премьер». В двух стартовых матчах петербургская команда уступила «Локомотиву» (1:3) и «Спартаку» (0:3).

«Сейчас не стоит искать причины плохой игры. Знаете, в советские времена даже была примета: тот, кто побеждал во всех играх на сборах, в итоге боролся за выживание в чемпионате. Сейчас результат не ставится во главу угла. Итоги подготовки «Зенит» покажет в середине февраля, вот тогда и можно будет делать какие-то выводы», — приводят слова Силкина «Известия».

В заключительной встрече турнира команда Сергея Семака сегодня, 28 января, встретится с «Ростовом».