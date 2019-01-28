Дзола: Игуаин несколько раз открывался, но партнёры не замечали его

Тренер «Челси» Джанфранко Дзола после разгрома «Шеффилд Уэнсдей» (3:0) в 1/16 финала Кубка Англии прокомментировал дебют нападающего Гонсало Игуаина. Аргентинский футболист вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле 82 минуты. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».



«Это была его первая игра, и он, безусловно, покажет больше. В первом тайме он совершил несколько великолепных открываний и был близок к опасным моментам.



Лично я доволен его игрой, однако он будет играть ещё лучше после того, как обретёт взаимопонимание с партнёрами. Он несколько раз открывался в первом тайме, однако партнёры не замечали его. Над этим нам предстоит работать», — цитирует итальянского специалиста официальный сайт «Челси».

«Челси» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии