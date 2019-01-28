Кубок Африки перенесён на одну неделю из-за месяца Рамадан

Старт Кубка африканских наций в 2019 году решено перенести на одну неделю. Как сообщает AFP, турнир будет проходить не с 13 июня по 15 июля, а с 21 июня по 19 июля. Такое решение было принято из-за того, что сразу ряд государств Северной Африки попросили время для отдыха своих игроков после месяца Рамадан.

Священный месяц Рамадан, в течение которого соблюдается строгий для мусульман пост, продлится с мая до начала июня. Пост начинается с начала рассвета и заканчивается после захода солнца.

Кубок Африки в нынешнем году состоится в Египте. На это право также претендовала ЮАР. Жеребьёвка турнира состоится 12 апреля в Каире. В этом году в соревнованиях примут участие не 16, а сразу 24 команды-участницы.