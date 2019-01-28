«Интер» хочет включить Кандреву в сделку по переходу Карраско из «Далянь Ифан»

Полузащитник «Далянь Ифан» Янник Феррейра Карраско может в скором времени перебраться в миланский «Интер».



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, итальянский клуб хочет включить в сделку по возвращению бельгийца в Европу своего футболиста – хавбека Антонио Кандреву. В стане нерадзурри уже не рассчитывают на 31-летнего итальянца, и сам игрок хотел бы перейти в команду, в которой сможет чаще выходить на поле.



Также отмечается, что «Интер» в настоящий момент является фаворитом в борьбе за Карраско и опережает конкурентов, среди которых «Манчестер Юнайтед», мадридский «Атлетико» и «Милан».



Карраско переехал в Китай прошлой зимой. В 25 матчах чемпионата Китая 25-летний хавбек забил 7 мячей и отдал 9 голевых передач.

«Интер» намерен заменить Перишича экс-хавбеком «Атлетико» Карраско