Касаев продолжит карьеру в «Сочи»

Полузащитник Алан Касаев, который недавно расторг контракт с «Балтикой» по обоюдному согласию, продолжит карьеру в «Сочи». Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

Касаев появился в «Балтике» незадолго до начала сезона. 32-летний футболист, арендованный у московского «Локомотива», сыграл в нынешнем первенстве ФНЛ 21 матч и забил 1 гол.

Касаев на протяжении карьеры помимо «Локомотива» выступал за «Титан», «Шинник», «Зенит», «Аланию», «Кубань», «Рубин» и московское «Динамо». В Российской Премьер-Лиге и еврокубках Касаев провёл более 200 матчей. Он двукратный чемпион России (2009, 2017/2018), трёхкратный обладатель Кубка России (2011/12, 2014/15, 2016/17) и двукратный обладатель Суперкубка России (2010, 2012).