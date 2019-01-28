«Ростов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча начнётся 28 января в 20:00

Сегодня, 28 января, на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар) состоится матч товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», в котором встретятся «Ростов» и «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ранее команды встречались 49 раз. Преимущество по количеству побед на стороне сине-бело-голубых – 24. В свою очередь ростовчане оказывались сильнее в 13 играх. Ещё в 12 матчах соперники не выявили победителя.



Товарищеский турнир в Катаре продлится до 29 января. Помимо «Ростова» и «Зенита» участие в нём принимают «Спартак» и «Локомотив». С полным расписанием матчей можно ознакомиться на «Чемпионате».



Нынешний сезон Российской Премьер-Лиги возобновится 3 марта. С его расписанием можно ознакомиться здесь.

«Зениту» нужно поскорее меняться. Чемпионство может ускользнуть Это заметно даже по предсезонным матчам.