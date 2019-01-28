Чугайнов: зная о тяжёлой ситуации в «Сибири», я сам отказался от денег

Главный тренер «Сибири» Игорь Чугайнов рассказал о финансовой ситуации в команде. Ранее стало известно, что новосибирский клуб просрочил исполнение обязательств по контракту нападающего Рангела Абушева, который выступал за команду в 2016 году. Болгарин обратился в УЕФА, и теперь клубу грозит снятие шести очков или запрет на регистрацию новичков на два трансферных периода.



«Да, ситуация непростая. У кого-то она более тяжёлая, а у кого-то менее… Но здесь главное — не нужно лезть во взаимоотношения работодателя и работника. Расскажу про себя. Лично я в «Сибири» не получал ни копейки. Но, зная о ситуации, зная о том, что у ребят намного тяжелее, я сказал генеральному директору: «Мне сейчас платить не надо!». Зная, что у кого-то ситуация тяжелее, я сам отказался от денег. Нужно решить какие-то более важные финансовые вопросы. Мне известно, что ситуация с выплатами будет выправляться, но лезть кому-то и «поджигать» извне сейчас не стоит! Может быть, кому-то это и важно, но нам прежде всего необходимо достойно подготовить команду к весенней части первенства ФНЛ, качественно тренироваться и работать, а вопрос с финансами будет решён», — цитирует Чугайнова официальный сайт команды.

«Сибирь» после 24 туров занимает 19-е место в таблице ФНЛ.