Емельянов — о травме ахилла: сам виноват, не надо было играть через боль

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов, в настоящий момент проходящий курс восстановления после травмы ахилла, рассказал о состоянии своего здоровья.



«На сборах почувствовал неприятные ощущения. Сам виноват – играл через боль. Не надо было этого делать, но не хотел пропускать матчи, хотел провести сезон. На сборах в Сербии у меня болели сразу две ноги – левая, конечно, посильнее, а правая – чуть-чуть. Правая отошла уже давно, месяца два назад, а левая никак не отходит», — сказал Емельянов в ролике на официальном канале «Урала» в YouTube.



В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провёл лишь 5 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых не отметился результативными действиями и получил 2 жёлтые карточки. «Урал» после 17 туров занимает девятое место в турнирной таблице первенства, набрав 22 очка.

Емельянов: мне становится лучше, но очень медленно