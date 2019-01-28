Таунсенд объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Тоттенхэма»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд в социальной сети рассказал, почему он не стал праздновать гол, который он забил в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии в ворота «Тоттенхэм Хотспур». Встреча в итоге завершилась победой «Кристал Пэлас» со счётом 2:0.

Видео доступно в «Твиттере».

«Попробуйте сыграть за „Тоттенхэм“ 92 матча за 16 лет. Это называется «немного уважения к клубу, который меня воспитал», — написал Таунсенд в «Твиттере».

Таунсенд является воспитанником академии «Тоттенхэма», куда пришёл в девятилетнем возрасте. В начале 2009 года он подписал свой первый профессиональный контракт со «шпорами». Однако стать игроком основного состава ему не удавалось. Футболист десять раз уходил в аренду в другие команды.

В январе 2016 года наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что Таунсенд провёл свой последний матч в составе клуба. Хавбек перешёл в «Ньюкасл», а летом 2016 года — в «Кристал Пэлас».