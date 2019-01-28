Жиру: Сарри наигрывает Азара на позиции девятки, и это вредит нападающим

Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру поделился мыслями о решении главного тренера команды Маурицио Сарри использовать Эдена Азара в центре атаки, а также оценил свои перспективы в клубе после перехода Гонсало Игуаина из «Ювентуса».



«Тренер наигрывает Азара на позиции девятки, и это вредит нападающим. Но Эден – лучший футболист, с которым я когда-либо играл.



Переход в «Челси» нового форварда определённо сделает моё будущее в клубе туманным. Я никогда не исключал возвращения во Францию. «Лион» и «Марсель» – два отличных клуба. Но для меня приоритет – остаться в Премьер-лиге», — цитирует Жиру Goal.com со ссылкой на Canal.



В нынешнем сезоне 32-летний Жиру провёл 18 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился 1 голом и 4 результативными передачами.

Жиру — о переходе Игуаина в «Челси»: конкуренция всегда идёт на пользу команде