Смолов: к Дзюбе нет никакой зависти

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов признался, что у него нет негативных эмоций от того, что на прошедшем чемпионате мира — 2018 форвард Артём Дзюба имел больше игровой практики, чем он.

«К Дзюбе нет никакой зависти. Всё, что было на чемпионате мира, – чудо. Я объективно понимаю, что под тот стиль игры, который выбрал тренер, лучше подходит Артём. Я говорил своим родителям и друзьям, что, будь я тренером, предпочёл бы Дзюбу себе. С моим набором качеств и умений я бы принёс команде меньше пользы», — сказал Смолов в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.

На чемпионате мира — 2018 подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала, где в серии пенальти уступили команде Хорватии.