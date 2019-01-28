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«Ростов» объявил о переходе Норманна

«Ростов» объявил о переходе Норманна
Футбол / РПЛ

«Ростов» объявил, что достигнуто соглашение с клубом АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» по трансферу полузащитника Матиаса Норманна. Ранее в СМИ сообщалось, что 22-летний игрок перейдёт в «Ростов» за £ 1,5 млн (около € 1,73 млн).

Норманн перешёл в «Брайтон» в 2017 году, однако так и не провёл за первую команду клуба ни одного матча. С лета 2017 года он на протяжении года выступал за «Мольде» на правах аренды, а после возвращения в Англию выступал за молодёжную команду «Брайтона». В активе Матиаса матчи за молодёжные сборные Норвегии разных возрастов.

«Мы приветствуем Матиаса Норманна и желаем ему яркой игры в составе «Ростова», — говорится на официальном сайте клуба.

После 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Источник: «Ростов» заплатит «Брайтону» £ 1,5 млн за трансфер Норманна
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