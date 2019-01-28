М. Алонсо: надеюсь, что Игуаин забьёт много голов

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо оценил игру нападающего Гонсало Игуаина в игре Кубка Англии с «Шеффилд Уэнсдей» (3:0).

«Очень хорошо. Думаю, это очень хороший игрок, мы видели несколько хороших моментов с его участием, и я надеюсь, что он забьёт много голов. Впереди ещё длинный путь, нам нужно сохранять терпение, у нас есть ещё одна важная игра в АПЛ через несколько дней, так что посмотрим, кто нам достанется в следующем раунде, будем исходить из этого и тяжело тренироваться.

Мы всегда усердно тренируемся, мы всегда выходим на поле, желая выложиться на все 100 процентов и выигрывать свои матчи. Иногда нам приходится непросто, но мы вместе должны идти к этой цели и продолжать усердно работать», — цитирует Алонсо пресс-служба клуба.