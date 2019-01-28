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Григалава: в «Арсенале» была, есть и будет атмосфера большой семьи

Григалава: в «Арсенале» была, есть и будет атмосфера большой семьи
Футбол / РПЛ

Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава рассказал, чем ему запомнился тренировочный первый сбор.

«Традиционно он самый сложный. Надеемся, что сейчас будет чуть легче. Успел поговорить со многими ребятами, всем удалось отдохнуть и восстановить силы. Вдруг снова дожди? Не хотелось бы. Но благодаря дождям на первом сборе нам удалось взять небольшую паузу в тренировочном процессе и передохнуть (улыбается). Конечно, хочется, чтобы было потеплее и с неба не лило, мы же специально приезжаем сюда, чтобы готовиться в комфортных условиях.

Не сомневаюсь, что новичок Максим Володько и просмотровые ребята уже вписались в коллектив. У Максима в «Арсенале» есть давний товарищ по БАТЭ. Его зовут Анри Хагуш. Анри помог Максиму быстро адаптироваться. А что касается Александра Макарова и Романа Минаева, то у нас в команде была, есть и будет атмосфера большой семьи, так что они тоже успели стать своими», — цитирует защитника официальный сайт тульского клуба.

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