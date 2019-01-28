Сборные Абхазии, ДНР и ЛНР сыграют в Кубке Европы среди непризнанных стран

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) на своём официальном сайте огласила результаты жеребьёвки группового этапа Кубка Европы среди сборных непризнанных стран.



Среди участников турнира оказались команда Донецкой и Луганской народных республик, а также Абхазия и Южная Осетия.



Группа 1: Нагорный Карабах, Лапландия, ЛНР



Группа 2: Абхазия, Графство Ницца, Чамерия



Группа 3: Падания, ДНР, Сардиния



Группа 4: Секейский край, Западная Армения, Южная Осетия



ConIFA была образована в 2013 году. Целью организации является объединение футбольных ассоциаций, не входящих в ФИФА, а именно – непризнанных и частично признанных стран, автономий внутри признанных государств и некоторых этнических сборных. Штаб-квартира ConIFA находится в Швеции.