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Сборные Абхазии, ДНР и ЛНР сыграют в Кубке Европы среди непризнанных стран

Сборные Абхазии, ДНР и ЛНР сыграют в Кубке Европы среди непризнанных стран
Футбол / Прочие турниры

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) на своём официальном сайте огласила результаты жеребьёвки группового этапа Кубка Европы среди сборных непризнанных стран.

Среди участников турнира оказались команда Донецкой и Луганской народных республик, а также Абхазия и Южная Осетия.

Группа 1: Нагорный Карабах, Лапландия, ЛНР

Группа 2: Абхазия, Графство Ницца, Чамерия

Группа 3: Падания, ДНР, Сардиния

Группа 4: Секейский край, Западная Армения, Южная Осетия

ConIFA была образована в 2013 году. Целью организации является объединение футбольных ассоциаций, не входящих в ФИФА, а именно – непризнанных и частично признанных стран, автономий внутри признанных государств и некоторых этнических сборных. Штаб-квартира ConIFA находится в Швеции.

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