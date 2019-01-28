Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) на своём официальном сайте огласила результаты жеребьёвки группового этапа Кубка Европы среди сборных непризнанных стран.
Среди участников турнира оказались команда Донецкой и Луганской народных республик, а также Абхазия и Южная Осетия.
Группа 1: Нагорный Карабах, Лапландия, ЛНР
Группа 2: Абхазия, Графство Ницца, Чамерия
Группа 3: Падания, ДНР, Сардиния
Группа 4: Секейский край, Западная Армения, Южная Осетия
ConIFA была образована в 2013 году. Целью организации является объединение футбольных ассоциаций, не входящих в ФИФА, а именно – непризнанных и частично признанных стран, автономий внутри признанных государств и некоторых этнических сборных. Штаб-квартира ConIFA находится в Швеции.
Сборные Абхазии, ДНР и ЛНР сыграют в Кубке Европы среди непризнанных стран