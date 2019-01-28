«Манчестер Юнайтед» не будет претендовать на Перишича

«Манчестер Юнайтед» не собирается вступать в борьбу за полузащитника «Интера» Ивана Перишича. Как сообщает Evening Standard, манкунианцы, которые в прошлые два трансферные окна следили за хорватским футболистом, на этот раз оставят попытки приобрести хавбека.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Арсенал» сделал предложение итальянцам о приобретении 29-летнего игрока. «Арсенал» хочет арендовать Перишича до конца этого сезона с опцией возможного выкупа игрока летом за сумму в размере £ 35 млн (около € 40,5 млн).

Перишич, попросивший выставить его на трансфер, выступает за «Интер» с 2015 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 18 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.