Рой Кин войдёт в тренерский штаб О’Нила в «Ноттингем Форест»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в ближайшее время вернётся к тренерской деятельности, сообщает The Guardian.



По словам издания, ирландец согласился войти в штаб Мартина О’Нила в «Ноттингем Форест». Более того, Кин станет главным помощником специалиста. Рой отлично знаком с О’Нилом по работе в сборной Ирландии в период с 2013 по 2018 год.



Стоит отметить, что, как и О’Нил, Кин защищал цвета «Ноттингем Форест», будучи футболистом. Хавбек играл за английский клуб с 1990 по 1993 год, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед», где провёл 12 лет. Затем Кин отправился в «Селтик», где спустя год завершил карьеру.



В начале тренерской карьеры экс-футболист попробовал свои силы во главе «Сандерленда» и «Ипсвич Таун», однако в обоих клубах провёл по два года.



После 29 туров «Ноттингем Форест» занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа с 42 очками в активе.

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