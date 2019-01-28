Жардим рассказал о причинах, побудивших его вернуться в «Монако»

Португальский специалист Леонарду Жардим рассказал о причинах, побудивших его вернуться на пост главного тренера «Монако». Напомним, Жардим сменил на этом посту Тьерри Анри.



«Я вернулся по трём причинам. Во-первых, я не привык отказывать людям, которые мне помогли. Мне оказали доверие, пригласив в клуб несколько лет назад. Сейчас я возвращаюсь, чтобы помочь „Монако“. Во-вторых, моей семье нравится жить в Монако, им здесь комфортно. В-третьих, это чисто спортивный вызов. Я думаю, что мы можем справиться со сложившейся ситуацией в чемпионате Франции и подняться. Я верю в свою команду и верю в людей, которые здесь работают. Нам необходимо покинуть зону вылета, а также хорошо провести полуфинал Кубка лиги с «Генгамом», — приводит слова Жардима A Bola.

Жардим отказался возглавить клуб из Англии ради возвращения в «Монако»