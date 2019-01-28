Испанский клуб отстранили от участия в профессиональных турнирах на три года

Клуб «Реус», выступающий во втором испанском дивизионе, отстранён от участия в профессиональных турнирах на три года из-за невыплаты задолженности перед футболистами, сообщается на официальном сайте Ла Лиги.



По результатам проверок было обнаружено, что клуб не выполнил ряд финансовых обязательств перед игроками, из-за чего шести футболистам пришлось покинуть команду. Также «Реус», который на данный момент базируется в Каталонии, был оштрафован на € 250 тыс. Сообщается, что испанскую команду может ждать понижение в классе, так как во всех последующих матчах её соперникам будет присуждена победа.



За 21 тур «Реус» набрал 21 очко и занимает 20-е место в турнирной таблице испанского соревнования.