Мане: надеюсь, «Ливерпуль» выйдет на пик формы, когда это будет важнее всего

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признался, что клуб нацелен на победу в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.



«Не могу дождаться момента, когда смогу завоевать трофей вместе с „Ливерпулем“. Я знаю, что болельщики отчаянно нуждаются в том, чтобы мы выиграли Премьер-лигу. Это был бы удивительный момент для клуба. Слишком долго клуб таких масштабов ждёт заветный трофей.



Мы считаем, что движемся в правильном направлении, но есть несколько очень сильных соперников. „Манчестер Сити“ был невероятным в прошлом сезоне, и сейчас клуб Гвардиолы очень силён, но почему бы и нет?



Сейчас мы составляем конкуренцию другим командам, но точно знаем, что это ещё не всё. Нынешний „Ливерпуль“ лучше во многих аспектах по сравнению с прошлым сезоном. Мы уже продемонстрировали несколько очень зрелых выступлений. Надеюсь, мы выйдем на пик формы, когда это будет важнее всего», — приводит слова Мане Liverpool Echo.

Мане: спекуляции являются частью футбола, меня волнует только «Ливерпуль»