Винисиус Жуниор: в «Реале» или в сборной Бразилии, но я хочу играть с Неймаром

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признался, что его вдохновляет игра соотечественника Неймара.



«В „Реале“ или в сборной Бразилии, но я хочу играть с Неймаром. Я знаю его с самого детства, ещё когда он начинал в „Сантосе“. Между нами нет никаких проблем. Есть лишь два игрока, которые меня вдохновляют и которых я хотел бы видеть в „Реале“. И это Неймар и Неймар», — приводит слова Винисиуса Marca.



Винисиус Жуниор перешёл в «Реал» минувшим летом из «Фламенго». Сумма трансфера составила € 61 млн. Его контракт с «Королевским клубом» действует до лета 2025 года. Неймар на данный момент играет за «ПСЖ», а ранее выступал в составе «Барселоны».



«Реал», набрав 39 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

Винисиус Жуниор: «Реал» хорошо начал 2019 год